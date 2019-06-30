「先生(小姐)，請吹一下！」民眾開車經過酒測攔檢點，常會遇到員警持「酒精檢知器」要求吹氣，以初判有無喝酒，雖然大部分民眾願意配合，但也有駕駛認為身上明明沒有酒味，員警卻每台車都攔、都要吹一下，不僅違反警政署規定，還十分擾民惹議。而基層員警則哀怨說，新制上路後，酒駕將越來越難抓，希望警政署能降低取締件數的標準。

警方「吹一下」的爭議存在已久，除違反比例原則外，甚至還曾發生員警要女駕駛吹氣在他的手背上，再用鼻子細聞等離譜情形，所以警政署早就三令五申嚴禁以不當方式執行稽查。

但警方近年採用外觀類似指揮棒的「酒精檢知器」後，因不須更換酒測器吹嘴等耗材，員警在取締一件酒駕可獲得2到3支嘉獎鼓勵下，竟便宜行事要求每輛車的駕駛吹氣檢查，明顯不符「已發生危害或合理判斷易發生危害」的攔停法律規定。

還有部分員警在車輛停等紅燈時，拿出檢知器要求駕駛測試，北市警局5月才再度發函嚴禁員警這種無差別式的違規做法，違者將追究主管督導不周責任。目前北市每個派出所配發2副檢知器，不少員警會自費購買要價上萬元的檢知器，但卻無法確認有無通過相關檢驗標準。

基層員警表示，新制提高罰則相信會產生嚇阻作用，他們將越來越難抓到酒駕案件，雖然樂見酒駕及傷亡減少，但希望長官也能降低目前規定的取締件數標準，減輕基層員警的壓力。

警政署強調，酒駕攔查執法，應符合警察職權行使法第8條第1項及函頒「取締酒後駕車作業程序」，嚴禁以不當方式執行稽查，未來將持續加強相關教育訓練，提高酒駕執法品質。

(中時 )