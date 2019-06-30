新北市長侯友宜與捷運局長李政安，於縣民社區6樓平台量測列車行駛分貝。（陳俊雄翻攝）

新北市長侯友宜一行人於縣民大道量測分貝，因雨後軌道潮濕狀態，尖銳噪音並不明顯。（陳俊雄翻攝）

鋼輪、鋼軌系統的捷運環狀線，被不少民眾指稱鋼輪摩擦鋼軌時會傳出「唧～唧～」的高頻聲音，新北市長侯友宜日前特別前往板橋縣民大道及民生路社區突襲噪音量測情形，同時聽取管委會及住戶陳情，發現轉彎時確有類似噪音，當場要求捷運工程局長李政安要在通車前降低噪音。

侯友宜表示，本屆議會總質詢時，環狀線沿線議員都表達試車尖銳噪音影響住戶生活品質，其中劉美芳、黃俊哲兩位議員更在議場播出捷運車輛試車之刺耳噪音，27日他獲知捷運局長李政安要前往量測噪音時，也立即前往了解狀況。

侯友宜一行人前往縣民大道社區6樓平台及27樓住戶家中實測，管委會副主委汪正輝也向侯反映，天晴時，電聯車經過產生尖銳聲擾人，影響生活，惟實地量測時，由於剛下過雨軌道仍處潮濕狀態，噪音並不明顯。

隨後侯市長一行人轉往民生路社區15樓及30樓量測時，由於軌道逐漸乾燥，尖銳噪音也變顯著，侯友宜也責成捷運局李政安務必於在通車降低高頻噪音，讓市民能有安居樂業的生活環境。

李政安表示，環狀線屬鋼軌鋼輪系統，目前試車噪音測試結果都符合標準，但小轉彎半徑由車輪與軌道摩擦產生尖銳噪音必需改善，除透過車輪切削整圓及軌道拋光外，也增加隔音牆遮蔽範圍降低噪音，預計8月中下旬可完工。

李政安說明，為降低電聯車行駛轉彎路段產生尖銳噪音，捷運局計畫裝設軌道自動潤滑系統，以8月底裝設板橋縣民大道及民生路段為目標。

(中時 )