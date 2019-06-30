利比亞官員周六表示，政府軍與親政府的利比亞民族協定（GNA），在上週與利比亞東部部隊攻奪一個城鎮後，找到了一些美製武器以及中國大陸製的火箭彈以及無人機，來源是支持利東部隊的阿拉伯國家。

路透社報導，星期三，的黎波里部隊收復了首都南部的蓋爾揚鎮(Gharyan)，此處是原陸軍上將哈夫塔爾(Khalifa Hifter)的東部軍(或稱利比亞國民軍,LNA)的主要物資供應基地，原本LNA多以此鎮為據點,攻擊首都的的黎波里，如今此鎮被拔除，對政府軍來說絕對是士氣大振。

官員們向記者展示他們奪鎮之後得到的戰利品，至少抓捕150名戰俘，也包括許多東部軍的武器，其中就包括美製標槍反裝甲飛彈(Javelin missile)，以及許多大陸製的雷射導引砲彈，還有數架戰鬥無人機。

聯合國先前的報告曾提到，阿聯和埃及自2014年以來，一直在支持哈夫塔爾的利比亞國民軍(LNA)，但細節尚不清楚。

以色列安全分析師兼副首席情報官歐戴德‧貝克維茲(Oded Berkowitz)表示，這是第一次在利比亞衝突中看到標槍飛彈。

貝克維茲說：「武器本身非常先進，但應該不會改變利比亞局勢，真正的政治遊戲改變者，是美國這樣的大國，這可能會推動美國反對阿聯，因為他們被抓到證據支持LNA。」

利比亞現在陷入東西內戰，一邊是西方的政府軍，也就是的黎波里派，另一邊是以東邊大城班加西為總部的反叛軍。4月4日，原利比亞陸軍上將哈夫塔爾，以「利比亞國民軍」的名義，從班加西派部隊對首都黎波里發動攻擊，令聯合國感到驚訝。原本聯合國一直在籌備利比亞全國會議，試圖舉行大選，希望結束自2011年格達費(Muammar Gaddafi)垮台之後的混亂局面。

據外交官稱，土耳其為的黎波里部隊提供無人機和其他軍事裝備。

(中時電子報)