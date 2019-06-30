韓國瑜新竹封關場晚會上演經典大合唱，現場亮起手機燈海。（徐養齡攝）

主辦單位稱現場湧入30萬人。（徐養齡攝）

現場國旗海。（徐養齡攝）

韓國瑜新竹封關場造勢晚會，晚間7點半韓國瑜在簇擁下上台，將現場氣氛帶到最高潮，韓國瑜一番致詞，台下民眾不時揮舞國旗，最後大合唱《快樂的出航》，台下數十萬民眾拿出手機，營造經典燈海，一首唱完，韓國瑜還加碼安可曲《客家本色》，韓粉繼續揮舞手機，場面壯觀。

(中時 )