天氣漸熱，加上放暑假，已進入溺水高峰期，今(30)日下午約5時許，在北士林雙溪河流域發生民眾戲水時突然溺水OHCA情形，所幸同行友人及時發現並救起，經給予CPR急救後已恢復意識。

北市消防局呼籲，如發現有人溺水，應遵循「救溺5步」：「叫→叫→伸→拋→划」即1.「叫」：大聲呼救、2.「叫」：呼叫他人報案（119、118、112、110）、3.「伸」：善用手邊延伸物(竹竿、樹枝等)、4.「拋」：拋送漂浮物(球、繩、瓶等)、5.「划」：利用大型浮具划行靠近(船、救生圈、浮木、救生浮標等)。

此外，消防局也提醒「防溺10招」包括：

1.戲水地點需合法，要有救生設備與人員。

2.避免做出危險行為，不要跳水。

3.湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。

4.不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

5.下水前先暖身，不可穿牛仔褲下水。

6.不可在水中嬉鬧惡作劇。

7.身體疲勞狀況不佳，不要戲水游泳。

8.不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

9.注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。

10.加強游泳漂正技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

另據消防署表示，根據各級消防機關執行水域救援統計，近5年(2014年至2018年)年平均每年約有751人溺水，其中289人獲救、440人死亡、22人失蹤，事故發生地點以「溪河」最多(41％)、「海邊」居次(25％)、再次為「圳溝」(9％)；發生時間以6至9月份為多(46.8％)，其中又以7月為甚(14.6％)；另就民眾戲水發生意外之時段分析，以10時至17時為最多，符合夏日高溫時段戲水消暑的特性。

(中時 )