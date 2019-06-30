高雄市長韓國瑜30日出席「決戰2020•贏回台灣」新竹場，在數萬人氣支持下，他以行政院嘲諷高雄登革熱疫情，卻加派人手及資金前往越南、印尼防治登革熱，痛批民進黨在台灣就在搞「全台灣人都不能接受的一國兩制」。

韓國瑜批評，「民進黨執政真的很惡劣」，高雄爆發登革熱，他去行政院爭取3500萬經費，影片卻被節錄，讓他在網路上被修理，行政院給錢不甘不脆、充滿嘲諷，韓國瑜甚至懷疑「他們充滿幸災樂禍」。而韓國瑜出示資料，表示去年印尼、越南爆發登革熱，蔡英文政府派疾管局去出錢出力，幫助越南、印尼防治，卻對高雄漠不關心「這可怕不可怕？」

韓國瑜痛批，原來高雄人的健康生命，比不上越南人、印尼人，「蔡英文政府是腦袋壞掉嗎？」，他接續批，原來全台灣人都不能接受的一國兩制、「我們不要香港、澳門的一國兩制」，而蔡英文執政3年，「台灣就在搞一國兩制！」

韓國瑜說，只要不是民進黨執政，像是高雄、台中、新竹縣，有如「姥姥不疼、舅舅不愛」，要錢不給錢、要人不給人，「一直在搞一國兩制」、「太可怕了」。

韓國瑜說他甚少回應鴻海董事長郭台銘，不過他在新竹壓軸造勢大會中，也提及郭台銘這兩天一直說中華民國要破產、公司要倒閉，韓國瑜說「我不會這樣想」，客家人、台灣人都節儉，習慣儲蓄，外匯存底4600億美金，全球排名第4名、儲蓄率世界排名第7名，「有這麼強大的外匯存底、愛儲蓄的人民，中華民國不會破產」，韓國瑜也說，台灣欠外國的錢是0，「不欠外國人錢，為什麼會破產？」

韓國瑜也說，只有民進黨執政這3年「不會管理」，民進黨執政這3年執政的不好，就讓他下台！

(中時 )