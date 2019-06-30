上圖，氣象局週一時對花蓮縣發布橙色燈號高溫警訊，高雄市、臺東縣則為黃色燈號。下圖:一張圖提醒未來一週天氣變化。（圖/氣象局）

週一各地大多為多雲到晴，花東縱谷及高雄近山區平地仍有機會出現36度以上高溫，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區比較明顯；南部、東部及東南部地區水氣稍多，有局部大雨發生的機率。臉書粉專「台灣颱風論壇」預測，第4號颱風「木恩Mun」熱帶低壓朝西北移動，週一下午抵達巴士海峽，週二從台灣南方通過。

氣象局表示，週一午後各地仍有機會出現短暫雷陣雨，其中機率較高的地方在中南部地區及北部山區、東半部山區，午後各地仍有機會出現局部大雨，留意短時強降雨、雷擊及強陣風等現象。

溫度方面，各地高溫約32至35度，尤其花東縱谷及高雄近山區平地仍有機會出現36度以上高溫，氣象局對花蓮縣發布橙色燈號高溫警訊，有連續3天出現36度高溫的機率；高雄市、臺東縣則為黃色燈號(36度以上)。沒下雨時持續悶熱，外出請多補充水分並注意防曬。

熱低壓影響目前它週一時向西北進行，但因低壓帶擾動，2日~4日時，南部跟東半部會有局部大雨。臉書粉專「台灣颱風論壇」預測，熱帶低壓０４Ｗ即便有季風水氣支援，但所處的垂直風切強勁，能量無法有效集中，因此，成為颱風的機會大幅降低。在太平洋高氣壓導引下，熱低壓路徑朝西北移動，週一下午抵達巴士海峽，週二從台灣南方通過，週三進入福建然後消散。

氣象局也PO出一張圖，表示未來一週高溫炎熱，午後有雷陣雨，需防大雨。星期五以後，中部與南部則要注意雷雨及局部大雨。

(中時電子報)