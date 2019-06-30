美國航太總署宣布，他們將會繼續推研製核動力四軸飛行器的發展，用以探索土衛六泰坦(Titan)，這個太陽系第2大的衛星，有一一個被沙丘和甲烷湖覆蓋的朦朧世界，科學家說，這種環境讓人聯想起古代的地球。

太空航行(space flight now)報導，這項土衛六調查計畫，稱為「蜻蜓任務」(Dragonfly mission)，蜻蜓號將於2026年發射、2034年抵達土衛六。

蜻蜓號的降落將會非常特別，在進入土衛六大氣層後，會先張開降落傘減速，然而當蜻蜓號偵測到空氣密度足夠時，就會伸展它的導風扇，脫離降落傘，並且開始飛行。在為期2.7年的任務中，在衛星表面上多次飛行，測量星球的地貌，包括沙丘和隕石坑與甲烷湖。

有8具電動風扇的蜻蜓號，將在土衛六表面飛行，並調查其環境。(圖/NASA)

蜻蜓任務的首席研究員伊麗莎白‧泰托(Elizabeth Turtle)說：「土衛六是一個類似地球，又完全不同的地方，它有以氮氣為主的濃厚大氣層，星球表面有山有湖，也會下雨，然而材料卻完全不同，泰坦的岩石多數是水冰，沙丘是由有機沙粒製成的，湖泊是液體甲烷。」

科學家對泰坦的了解，大都來自於NASA的卡西尼號太空船與惠更斯號探測器，卡西尼於2005年繞行土星，惠更斯號並且登陸泰坦，傳回第一張泰坦表面的照片。在2017年9月任務結束之前，卡西尼號在13年的土星之旅中，總共有127次泰坦飛行計劃，透過強力攝影機，揭開泰坦的表面，看到了崎嶇的海岸線、溪流、沙丘與甲烷湖。

蜻蜓號則更進一步，要在泰坦表面仔細的調查。科學家表示，土衛六那層罕見的大氣層，應該是極好的飛行環境。

New Dragonfly Mission Flying Landing Sequence Animation

泰托解釋：「在土衛六飛行，應該比在地球上更容易，首先土衛六大氣層的大氣密度比地球高四倍，然而重力卻只是地球重力七分之一，在這種升力大、引力小的環境，飛行會簡單很多。」

科學家認為，蜻蜓號每一回的飛行至少30公里，甚至達到180公里都不成問題。

然而，土衛六的表面溫度是零下198度，因此尋常的電池不可能維持很久，當年惠更斯號的電池，只運作的24分鐘。因此蜻蜓需要一種以鈽238為材料，被稱為多任務放射性同位素熱電發電機（MMRTG）的核能電池，才足以為飛行器充電、為儀器供電。驅動8個電動導風扇和一個高增益天線，將數據直接發回地球。

蜻蜓號將攜帶攝影機、鑽孔機、地震儀、氣象應應器，以及光譜儀來檢查土衛六岩石和土壤的成分，機體上還有一個車載微型烤箱，可以將收集到的土壤樣本，透過簡單的實驗來感測土壤中的任何有機化合物或生物印記。

蜻蜓號的探索僅限於土衛六的赤道地區，並且遠離北半球的甲烷海洋。這是因為北半球海洋在冬季時，太陽和地球將在地平線以下，若在那裡，蜻蜓號會失去足夠的陽光照明，資訊也難以傳回地球。

(中時電子報)