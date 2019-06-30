韓國瑜30日晚間在新竹挺韓大會表示，他是客家女婿，李佳芬有客家血統；客家精神有人說是硬頸，但他強調，應該是忠義！並強調，客家精神就是台灣精神！

韓回憶，40年前誰懂晶圓代工？只知道湯圓，誰聽過晶圓。但40年前，蔣經國、孫運璿、李國鼎就決定要做，大家半信半疑。40年後今天，竹科帶動百萬工作機會，台灣晶圓代工、半導體，都是全世界前幾名。這就是善良人民期待改變，期待政治人物給人民美好生活。

韓說今天到新竹，他是客家女婿，李佳芬有客家血統。韓表示，30年前他就推動台北縣客家同鄉會，讓客家鄉親互相交流。韓也說，客家鄉親驍勇善戰，素來有「流民拳」，打眼睛、太陽穴，教拳師傅說，客家人過去常流浪，敵人不倒，就換他們倒下來。

韓表示，有人說客家人精神是硬頸，他強調，應該是忠義！客家鄉親最崇尚對國家盡忠、對朋友有義！對妻子的愛、重視孩子的教育、重視好朋友相處、重視奮鬥過程！

(中時電子報)