新北五股發生凶殺案，警方封鎖現場。（吳家詮翻攝自《我是五股人》）

新北市五股御成路今天晚間八點多發生兇殺案，一名越南籍男子遭人砍8刀，全身血淋淋，警消獲報已將他送醫治療，嫌犯犯案後逃逸，男子被殺原因還在瞭解中。

據了解，這名越南籍男子，全身背部3刀、左手2刀、左腳3刀，共計被殺了八刀，已在淡水馬偕醫院急救中，轄區派出所也將在場關係人帶回釐清。

(中時電子報)