新北五股凶殺案 越南男子身中8刀 22:302019/06/30 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市五股晚間發生凶殺案，一名越南男子身中8刀送醫，現場血跡斑斑。（吳家詮翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北五股發生凶殺案，警方封鎖現場。（吳家詮翻攝自《我是五股人》） 新北市五股御成路今天晚間八點多發生兇殺案，一名越南籍男子遭人砍8刀，全身血淋淋，警消獲報已將他送醫治療，嫌犯犯案後逃逸，男子被殺原因還在瞭解中。 據了解，這名越南籍男子，全身背部3刀、左手2刀、左腳3刀，共計被殺了八刀，已在淡水馬偕醫院急救中，轄區派出所也將在場關係人帶回釐清。 (中時電子報) #男子 #越南 #五股 #馬偕 也許您會感興趣 推薦閱讀 五股綠竹社區 城市中的生態寶庫 18:572019/06/26 生活 《半導體》威盛攜馬偕醫院，打造智慧醫療AI應用 09:092019/06/27 財經 《金融股》櫃買越南辦座談會，元大證共襄盛舉 14:492019/06/27 財經 連盟友也敢打! 川普一句狠話毀台商避風港 15:402019/06/27 財經 比陸更會占便宜！川普關稅大刀已指向這國 07:002019/06/28 國際 陸供應商外移 川普點名越南小心 04:092019/06/28 焦點新聞 五股工廠大火！燒毀2間鐵皮屋 15:562019/06/28 社會 貿易戰擦亮越南經濟招牌 04:092019/06/30 產業財經 前進越南 經濟紅利與挑戰並存 04:092019/06/30 焦點新聞 外來投資大 越南GDP十年超星國 04:092019/06/30 焦點新聞 社會熱門新聞 影》騙很大！嫩婦跳腳初生嬰被偷抱 真相竟是「藏嬰」 - 社會 - 中時 渣男佯稱長榮主管 誘騙懷空姐夢女脫衣性侵 - 社會 迷昏女總裁又恐嚇輪姦 惡男重判8年7月 - 社會 新北五股凶殺案 越南男子身中8刀 - 社會 3男搭訕加微信 美人妻拒絕成「人肉沙包」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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