高雄市長韓國瑜今天（30日）在新竹舉辦封關大造勢，晚間7時17分他在眾人簇擁下大進場。韓國瑜致詞時痛批蔡英文。前行政院發言人胡幼偉直指，韓國瑜亮出蔡政府幫助印尼、越南防治登革熱的照片，痛打蔡政府修理他為高雄登革熱「進京催款」一事，可說是一狠招。

韓國瑜致詞時指出，高雄登革熱，行政院給錢給得不乾不脆，充滿了嘲諷，他甚至懷疑他們有點興災樂禍。他拿出一張A4的紙秀出資料說，去年印尼、越南爆發登革熱，我們中央政府疾管局到印尼、越南出錢、出力、出經驗，卻對高雄登革熱漠不關心，對比中央對高雄的態度，根本已在搞「一國兩制」。

胡幼偉在臉書指出，這一場造勢正如預期，韓國瑜因地緣關係，談到了新竹科學園區的成就，先爭取了客家選民的支持。並亮出蔡政府幫助印尼、越南防治登革熱的照片，痛打蔡政府修理他為高雄登革熱「進京催款」，是一狠招。

胡幼偉強調，可以預見，從現在開始，不管是黨內初選或藍綠對決，招式勢必愈來愈狠。而該場經濟學者馬凱上台，則是一個亮點，也是在暗示，韓國瑜已有重量級學界人士在出謀獻策，知識界會比較注意這個訊號。接下來，就等7/15的民調結果吧！

(中時電子報)