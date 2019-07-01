台北市警局為應7月1日酒駕新制上路，連續三天規劃取締酒駕專案，實施酒駕大執法，市警局透過大數據分析易酒駕肇事路段，規畫99處路檢點，針對行經路檢點有明顯酒駕徵兆的車輛加強攔檢稽查，高執法強度及頻率，以期有效防止酒駕事故發生。

台北市警局表示，酒駕新制從7月1日0時起上路，汽機車駕駛人酒駕罰鍰最重可罰12萬元，如果5年內有累犯的情形，將依次加重9萬元罰鍰；酒駕拒測加重為18萬元罰鍰，如果5年內有拒測累犯的情形，也依次加重18萬元罰鍰。另外本次酒駕新制加上如果駕駛人酒測值達到0.25mg／L以上，同車年滿18歲的乘客將最高處3000元罰鍰。

市警局呼籲民眾，因目前取締酒駕違規執法標準嚴格，酒測值超過0.15mg／L即屬違規，只要體內酒精稍未代謝完全極可能超過規定標準，提醒民眾如有飲宴的行程，應事先規劃返家方式，並請大家相互提醒，以避免酒駕而造成不必要的傷亡發生；另如晚上聚餐有飲用多量或酒精濃度較高的酒類，隔日早上亦應避免「宿醉酒駕」，以免影響駕駛安全。

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(中時 )