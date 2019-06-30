長榮空服罷工進入第11天，18名空服員報到後退關參加罷工，影響多名旅客，遭長榮航空列為「曠職」調查，而網路上也戲稱叫他們「18金釵」。工會律師30日晚間表示，人稱長榮十八金釵針對近來的惡意指控，將於週一（1）日召開記者會澄清。

工會律師丁穩勝在臉書上PO文，表示人稱長榮十八金釵(事實上是四種狀況25人遭曠職處分)針對近來的惡意指控將於7/1召開記者會，工會律師也會陪同。他認為實際狀況被刻意嚴重誤導，事實上根本沒有乘客已上飛機，會員罷工後資方也立即找來其他待命空服員接手，現在卻被講成乘客被丟包！說成擅離職守！

丁穩勝表示，按照法律規定，就算上了飛機飛上天，他們只要注意乘客的生命身體安全，可以拒絕給付其他勞務。更何況，他們這次合法參與罷工的過程，根本還在地面，乘客也未登機，還讓公司多了應變時間，沒有任何乘客因此被丟包。

「按照資方昨天的會後聲明，要秋後算帳的不只這十八位！」丁穩勝強調，工會堅持的，就是大家同進退!!不要汙名化合法參加的任何一個會員。

工會律師丁穩勝在臉書上PO文，表示人稱長榮十八金釵(事實上是四種狀況25人遭曠職處分)針對近來的惡意指控將於7/1召開記者會。(圖/翻攝自丁穩勝 FB)

(中時電子報)