台北一名燈飾公司董娘，偷吃兒子國小已婚男導師，被丈夫發現後寫下自白書，坦承在一年多時間內，發生200多次性關係；男導師還傳訊給董娘「咱們的馬拉松瘋狂做愛床、還有發抖浴室」、「離婚等妳」等語，台北地院認定男導師侵害燈飾老董配偶權，判賠60萬元。

判決書指出，燈飾公司負責人2015年9月意外發現妻子與林姓男導師姦情，妻子寫下自白書，坦承從2014年9月起，與林男發生200多次性關係，並列出事發經過及通姦的時間地點，還寫出「沖澡時我一直發抖」、「連續做愛3、4小時」等細節。

此外，林男與董娘在通訊軟體中互稱「愛人」，林男還傳訊董娘「咱們的馬拉松瘋狂做愛床、還有發抖浴室」、「離婚等妳」、「離婚一定要等六個月、告訴乃論追訴期結束」等語。

張男堅決否認與董娘有姦情，但法官認為，相關情節如果不是與被告有密切交往，實難以憑空想像胡謅杜撰；而且董娘與林男並無仇隙恩怨，如果不是真有姦情，應該不可能為了誣陷被告而自毀家庭。而通訊軟體中的對話內容，彼此關心、互道思慕之情，顯已逾越一般普通男女朋友相處之份際。

燈飾老董自陳每月收入70萬元、總財產約4000萬元，向林男求償200萬元；不過法官審酌雙方身分地位、經濟情形後，判林男賠償60萬元。

(中時電子報)