溫網決勝盤 不再打到天荒地老

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

喜歡網球的朋友們應該都有注意到4大網球公開賽在「決勝盤」分勝負的方式有一些不同，這樣的不同對運彩的投注會有什麼樣的影響及眉角，在這個溫網即將開打之際來跟大家談一談。

網球在「決勝盤」3種方式分出勝負。(台灣運彩提供)

網球「決勝盤」(即5盤3勝制的第5盤以及3盤2勝制的第3盤)6比6以後分勝負的方式主要有3種：

1.「長盤制」(long game)：多贏對手2局者獲勝。

2. 「搶10」(super tiebreak)：由上1局接球方先發1球後，接著換對方開始雙方輪流發2球，每贏1球得1分，先得10分並領先對手2分者獲勝。

3. 「搶7」(tiebreak)：由上1局接球方先發1球後，接著換對方開始雙方輪流發2球，每贏1球得1分，先得7分並領先對手2分者獲勝。

4大公開賽中的美網早在1970年即開始實施決勝盤「搶7」(tiebreak)，而澳網、法網及溫網在2019以前都是採長盤制，由於雙方如果勢均力敵，就可能會打到天荒地老，造成選手極大的負擔。

長盤制打到天荒地老的案例。(台灣運彩提供)

例如2010溫網伊斯內爾(John Isner)跟馬胡特(Nicolas Mahut)在決勝盤就打到「70-68」，這場比賽打了3天共耗時11個小時又5分鐘，隨後伊斯內爾(John Isner)在次輪即被迪巴克爾(Thiemo de Bakker)直落3，另外2018溫網準決賽K.安德森(Kevin Anderson)與伊斯內爾(John Isner)決勝盤也打到26-24耗時3個小時又36分鐘，最後進入決賽的K.安德森(Kevin Anderson)也是無力再戰被N.喬科維奇(Novak Djokovic)直落3。有鑑於此，今年的澳網以及溫網陸續宣布在決勝盤有了一些改變，澳網在決勝盤6比6平手時，則進行搶「搶10」(super tiebreak)，溫網則採折衷方式於12比12平手則時進行「搶7」(tiebreak)，法網則依舊維持長盤制。

網球4大網球公開賽決勝盤規則比較。(台灣運彩提供)

這樣的不同對運彩投注的影響就是，長盤制下的選手如果決勝盤打很久才勝出，緊接著下一場的比賽體力的恢復情形絕對是投注前重要的考量；如果是「搶7」(tiebreak)或「搶10」(super tiebreak)，由於每1球的勝負都至為關鍵，閃失不得，對於「發球出色」且「上網技巧好」的選手會有絕對的優勢，特別是7/1即將開打的溫布頓網球錦標賽，今年開始從長盤制改為「搶7」(tiebreak)，加上使用的是草地場地，表面相對平滑、摩擦係數相對小，球擊地後彈跳的速度較快、高度也較低且方向較不規則，對「發球出色」的選手相對有利，絕對是大家運彩投注前可以考量的眉角。

決勝盤投注眉角。(台灣運彩提供)

網球玩法說明(台灣運彩提供)

(中時電子報)