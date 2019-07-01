比起2016年夏天派出超強招募團隊，勇士在今年自由市場開放前夕，確定只派剛結束亞洲行的柯瑞，陪同總管邁爾斯前往紐約跟杜蘭特會晤，仍在洛杉磯養傷的「浪花弟」克雷湯普生，則跟杜蘭特視訊對話，期望能讓杜蘭特續留勇士。

勇士在3年前夏天，派出總教練科爾、邁爾斯、柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林與伊戈達拉等人組成超強招募團隊，結果成功拉攏杜蘭特，也帶來連兩年總冠軍，不過一切隨著杜蘭特今年總冠軍賽G5阿基里斯腱撕裂後開始變調了。

儘管外界謠傳勇士仍願提供杜蘭特5年2.21億美元頂薪續約，無視他很可能下季提前報銷的殘酷現實，可是杜蘭特並未因此就被說動，仍打算在自由市場開放後，陸續跟尼克、籃網、快艇、勇士等隊進行見面談判，才願做出最終決定。

所以勇士今年慰留杜蘭特的態度，似乎並沒那麼積極，從今年招募團隊陣容跟3年前相比，就可看出端倪，加上杜蘭特在紐約開刀養傷期間，竟然沒有一位隊友前往探視過，甚至格林都到了紐約參加友人訂婚派對，也沒空探望杜蘭特。

不管杜蘭特最後決定續留勇士，或是跳槽其它球隊，都會影響到今年自由市場整體走向，只是勇士今年如此不夠積極的招募動作，或許已經知道杜蘭特離開機會很大了。

(中時電子報)