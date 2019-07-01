30日罷工現場情況。中、下圖為罷工棚舉辦高舉粉紅氣球，並唱出改編歌曲，來反制長榮航空在運航大樓高掛的大氣球「回家吧」。(賴佑維攝)

長榮罷工將邁入第12天，原訂29日要與資方簽訂團體協約，但經過四小時的討論後，工會提出要求，不能懲處18名罷飛空服員，遭到長榮航空拒絕，因此罷工進入「延長賽」持續中。傳出30日有人扮酸民問長榮空服員「這麼高薪，為什麼還這麼貪心? 」，有空服員回嗆「你們在機上什麼都要，不也很貪心嗎」嗆辣發言讓全場拍手叫好。

長榮罷工本有望結束，卻又因問簽團協卡關而進入「延長賽」，網路上傳出不少黑特（hate）聲浪，包括不理性痛批長榮空服員「在天空端盤子的小公舉（網路語:指小公主）」。近又傳出有聲音質疑空服員貪圖高薪，有人到空服員罷工現場，假裝酸民詢問現場的空服已經這麼高薪，「為什麼還這麼貪心? 」現場長榮空服員聽了對於這種言論很不以為然，於是有人回嗆：「你們在機上什麼都要不也很貪心嗎？」，引起其他空服員有感拍手叫好。

30日晚間，長榮罷工航空空服員更是互相集氣，在罷工棚舉辦高舉粉紅氣球，並唱出改編歌曲，來反制長榮航空在運航大樓高掛的大氣球「回家吧」，希望公司看到罷工成員的決心。

(中時電子報)