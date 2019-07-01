高雄市長韓國瑜新竹造勢場，韓粉踴躍捐血表示支持韓國瑜心聲。（莊旻靜攝）

彰化縣大城鄉蛋農自備3萬顆冰鎮茶葉蛋免費發送。(圖/擷自中評社)

台北市長柯文哲昨(30)日到屏東車城福安宮走訪參拜，對韓國瑜近來幾場造勢，他酸說「這種大型造勢活動很花錢」。對此見解可說正確，也可說不正確，因為，韓國瑜造勢主要是支持者主動出錢出力，柯文哲不解反酸溜溜評判，只能說柯文哲沒有接地氣了。

韓國瑜昨(30)日新竹場造勢，有位彰化蛋農不自發性準備3萬顆冰鎮茶葉蛋，到場免費發送，因為他看到韓國瑜不斷被在中央執政的蔡英文政府打壓，決定不計成本也要站出來挺韓。

據《中評網》報導，彰化縣大城鄉蛋農林先生表示，看到韓國瑜不斷被打壓，當然會感到緊張，所以要結合大家的力量，一起出來力挺他，這次來到新竹免費送蛋，背後是幾十位大城鄉蛋農一起合作，大家出錢出力，有人供蛋，有人送茶葉，有人煮蛋，共同來挺韓國瑜。

林先生強調，我們基層農民，過去不會關心政治，但是最近真的看不下去，這些打韓的力量，有一回事的也說，沒有一回事的也說，真的是「黑白來！」。另外一方面，我們也希望藉由韓國瑜的魅力，推廣大城鄉在地的冰鎮茶葉蛋，「今天蛋出去，明天就錢進來！」估計3萬顆茶葉蛋成本超過18萬元，彰化蛋農挺韓真是不計成本！

柯文哲應該到韓國瑜造勢活動會場走走，看看除了網路鍵盤手的年輕人外，那些基層民眾為什麼自掏腰包，出錢出力支持韓國瑜？為什麼「台灣安全，人民有錢」撼動人心？柯文哲了解箇中原因，就明暸「這種大型造勢活動很花錢」為什麼有例外！

(中時電子報)