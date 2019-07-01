五股外籍男遭砍 身中數刀倒臥血泊 00:502019/07/01 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1名約20多歲的越南籍男子，今晚於五股區御成路一間超商前，遭人砍傷，身中數刀倒臥血泊當中。(吳亮賢翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 1名約20多歲的越南籍男子，今晚於五股區御成路一間超商前遭人砍傷，身中數刀倒臥血泊當中，民眾路過嚇得連忙報案，目前已將傷者送往醫院搶救，警方也帶回5名涉案台籍男子，進一步釐清案情。 蘆洲警分局指出，今晚8點50分左右，接獲民眾報案，五股區御成路發生一件傷害案件，到達現場後，發現一名外籍人士倒臥在路邊，身上背部、頸部、腿部有多處刀傷。 救護人員立即將傷者送往淡水馬偕醫院，目前仍在手術救助中，警方已成立專案小組調查，將進一步偵訊5名涉案人，釐清事發原因。 (中時 ) #五股 #報案 #民眾 #傷者 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 五股工廠大火！燒毀2間鐵皮屋 15:562019/06/28 社會 迷途老翁遊走工業區 暖警助返家 10:482019/06/29 社會 荷蘭警方出奇招 靠氣味破獲搖頭丸工廠 22:192019/06/29 國際 酒駕罰則修改明上路 警方：嚴正執法 12:142019/06/30 社會 暑假犯罪預防宣導 中市警方推出溫馨公益電影 20:262019/06/30 生活 新北五股凶殺案 越南男子身中8刀 22:302019/06/30 社會 社會熱門新聞 發抖浴室做愛床 董娘偷吃兒導師1年200多次 - 社會 渣男佯稱長榮主管 誘騙懷空姐夢女脫衣性侵 - 社會 迷昏女總裁又恐嚇輪姦 惡男重判8年7月 - 社會 影》騙很大！嫩婦跳腳初生嬰被偷抱 真相竟是「藏嬰」 - 社會 - 中時 新北五股凶殺案 越南男子身中8刀 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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