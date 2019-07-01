1名約20多歲的越南籍男子，今晚於五股區御成路一間超商前遭人砍傷，身中數刀倒臥血泊當中，民眾路過嚇得連忙報案，目前已將傷者送往醫院搶救，警方也帶回5名涉案台籍男子，進一步釐清案情。

蘆洲警分局指出，今晚8點50分左右，接獲民眾報案，五股區御成路發生一件傷害案件，到達現場後，發現一名外籍人士倒臥在路邊，身上背部、頸部、腿部有多處刀傷。

救護人員立即將傷者送往淡水馬偕醫院，目前仍在手術救助中，警方已成立專案小組調查，將進一步偵訊5名涉案人，釐清事發原因。

(中時 )