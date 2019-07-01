台南市長黃偉哲晚間親臨永康分局主持青春專案首次聯合稽查暨擴大臨檢同步視訊勤前教育。（曹婷婷攝）

聯合稽查勤務結合市警局永康分局、保安警察大隊、少年警察隊及市府12局處聯合稽查小組共計120餘名人員，從7月1日0時至凌晨3時，針對永康分局所轄易妨害兒童少年身心健康場所實施擴大臨檢。（曹婷婷攝）

暑假起跑，台南市長黃偉哲晚間親臨永康分局主持青春專案首次聯合稽查暨擴大臨檢同步視訊勤前教育，他除強調嚴格稽查妨害青少年身心健康場所，防止青少年被害外，並親率聯合稽查小組針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所臨檢。

本次聯合稽查勤務結合市警局永康分局、保安警察大隊、少年警察隊及市府12局處聯合稽查小組共計120餘名人員，從7月1日0時至凌晨3時，針對永康分局所轄易妨害兒童少年身心健康場所實施擴大臨檢。

市警局同時動員其他15個分局，針對轄內列管妨害少年、兒童身心健康場所展開同步執行擴大臨檢勤務，包含KTV、酒店、網咖、撞球館、電子遊戲場等，另外可能涉及吸毒、性交易或者危險駕駛的地方，也運用優勢警力執行臨檢查察。

108年青春專案工作自6月1日零時起啟動，市府規畫3395場次有益少年身心健康的活動，包括體育類、天文科學類、文藝類、營隊體驗類等8大類型活動，全程針對各項主題進行宣導，包括學生暑期打工求職安全、水域活動安全宣導、妨害身心場所查訪、防制少年犯罪被害、避免兒少遭受性剝削、防制少年從事詐欺犯罪、營業場所安全，亦將協尋18歲以下失蹤人口與中輟生以及查察製造、運輸、販賣毒品予少年案件等重點工作列入。

隨著7、8月暑假起跑，市府為達成淨化青少年成長環境、防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導等三大工作目標，7月1日0時起發動首次聯合稽查暨擴大臨檢行動，在各治安顧慮場所及青少年易聚集滋事場所主動出擊加強臨檢，預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、出入不當場所、吸毒、危險駕駛、網路性交易、被幫派吸收、聚眾鬥毆暴力犯罪等偏差行為，期讓青少年能夠度過健康陽光、安全愉快的青春暑假。

(中時 )