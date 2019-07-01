混血女大生楊盈妤，擁有一張明星臉，眉宇之間像極天王周杰倫妻子昆凌。（柯宗緯攝）

亞洲大學外國語文學系大三生楊盈妤（Evita），是台德混血美女，外型像極天王周杰倫的太太昆凌，因此有著「小昆凌」封號，其實她是土生土長的高雄人，不僅會說一口流利中文，迷人的外型及穠纖合度身材，也吸引一票追求者。

Evita的爸爸是德國人，媽媽則是台灣人，她說，以前媽媽在開餐廳，意外結識爸爸，兩人擦出愛的火花。而現在為大學生的她，也因從小耳濡目染，也打算追隨媽媽腳步未來夢想開餐廳，去年還特別利用課餘到棧貳庫「掌門精釀餐廳」打工，提早接觸餐飲業的環境。

外型亮眼的Evita，個性相當活潑、健談，她是兼職平面模特兒，累積不少作品，她也曾是綜藝節目《美少女時代》的班底，還加入過A-List 明星藝能學園培訓，但現階段則是以學業為主。

Evita擁有一張明星臉，與昆凌相似度頗高，從眼睛、眉毛、鼻子等多處像是一個模子印的，也讓她有著「小昆凌」之稱，常常被路人認錯，誤以為她有個多金、有才的夫婿，但她總是謙稱自己沒有昆凌美啦。

(中時 )