蔡英文總統6月30日去台東公開參訪時，有位民眾喊了句「蔡英文還我公投，還我民主」就被6名維安架離壓制在草地上，等蔡總統轉往下一個地點後，才讓民眾離去。然而對照蔡英文總統早先呼籲民眾不要怕跟政府打交道、不用太溫和可以拍桌，乃至於宣稱她的政府是最會溝通的政府，顯得格外諷刺。

2016年3月9日總統當選人蔡英文呼籲年輕人不要怕跟政府機關打交道，「不用太溫良恭儉讓。」她也提到民進黨文化特色，「我相信未來政府也會有這樣的雅量。如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」不過蔡英文也笑說：「不要第一次就拍桌子。」2016年4月30日蔡英文還說她未來要做最會溝通的政府。

言猶在耳，如今卻這樣對待民眾，這次的情況既然是公開場合，現場還有許多民眾熱情歡迎蔡英文，喊話者也只是在維安人牆阻隔之外發話，有甚麼危險性需要立刻把他架開制服？難道蔡總統的公開行程，現場只准出現支持她的民眾，其他民眾沒資格靠近？難道任何民眾在蔡總統附近，都只能講歌功頌德之語，不准對蔡總統有任何質疑？

溝通，理應是針對意見不同者，如果雙方意見早就雷同，何需再多溝通？蔡英文就任前是怎樣呼籲民眾可以勇敢跟政府溝通表達不同意見的，結果當選後卻用這種方式對待想溝通的民眾，那當初的總統當選人蔡英文講的話，算不算假新聞？

對絕大多數普通民眾而言，他們無法上電視政論節目，也不見得有辦法寫出讀者投書刊登在大報上，更缺乏應邀與蔡英文見面的機會，試問他們有多少機會能向蔡總統表達自己的心聲？如果都不願易傾聽這些不一樣的想法，只願意見到、聽到支持者，這不叫溝通，叫做取暖。難道蔡英文說的最會溝通政府、可拍桌對象只限支持她的民眾？

正常民主國家的領袖既然是民選的，就算只是為了連任，都必須要盡可能傾聽、了解更多民眾的想法，避免制定多數人不滿的政策，就算制定了也要趕快修正。獨裁國家表面上沒有選票壓力，相對就比較不需要管民眾看法，但縱使在2千8百多年前，當周朝暴虐的周厲王得意洋洋的表示他可以讓民眾不敢公開批評自己時，大臣召公勸諫，指出不讓人民批評，後果比河川堵塞還嚴重。河川堵塞應該要加以疏通，人民有不滿，必須讓他們講出來，否則如果一味不讓他們說，就像哪天河川潰堤時一樣，會一發不可收拾，傷害反而更大。但周厲王不聽勸，結果被憤怒的民眾趕下台了。

專制時代的君主不聽民意，尚且會被民眾趕下台，蔡英文說話不算話，用逃避、壓制的方式對待反對聲音，真的那麼有把握明年選舉所有反對者不會忍無可忍用選票把她趕下台？2018年國民黨的大勝，很多人認為是因為「討厭民進黨」，如今蔡總統似乎忘了教訓，正努力的讓更多人「討厭民進黨」，2020年由不投票或投柯，轉為投給國民黨，拉下蔡英文、教訓民進黨。

(中時 )