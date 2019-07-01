◎中國時報

● 高雄市長韓國瑜「決戰2020．贏回台灣」壓軸場，昨在新竹縣吸引逾30萬人爆棚登場，聲勢直逼61凱道場，創下桃竹竹苗空前紀錄。韓國瑜先痛批蔡政府寧幫印尼、越南處理登革熱，卻對非民進黨執政的高雄漠不關心，根本是大搞「一國兩制」後，韓更罕見反駁郭台銘的中華民國破產說。

「總統先生，很高興再與你會面！」「我沒想過會在這裡見到你！」在2月越南河內會談不歡而散後，美國總統川普昨天在南北韓交界的非軍事區，戲劇性與北韓領導人金正恩喜相逢；川金握手之際，金正恩罕見在公開場合，以英文向闊別4個月的川普問好。

● 美國雜誌《外交政策》(Foreign Policy）網站在6月26日刊登一篇外人投稿的文章，卻被《中央社》、《蘋果日報》等炒作為該刊報導「中國網軍介入去年高雄市長選舉」。前國民黨國際組組長黃裕鈞在臉書上指出，該文根本是觀點投書，投稿人「Paul Huang」是民進黨前黨工，「一堆綠媒不查證，不就是標準假新聞嗎？」

● 當你對比藍綠議題打法時，不得不佩服民進黨手段總是高端，其中最毒辣的就是「假客觀」，找自己人投書外媒、裝百姓、裝民團，再轉一手，由綠媒向國內報導，把輿論帶成「全世界都這麼認為」。只要細查一下，就知道消息來源、傳遞訊息管道都自己人在玩，中央社豈可隨特定政黨起舞，而忘了堅守國家通訊社的立場，淪為民進黨附隨組織。

◎旺報

● 跨過分隔兩韓38度線的那一刻，川普歷史性成為第一位踏上北韓領土的美國在任總統！川普與南韓總統文在寅昨下午共同前往板門店（南北韓非軍事區DMZ）與北韓領導人金正恩見面。川金兩人在象徵兩韓分裂的板門店停戰村握手，象徵和平，川普踏上北韓土地後，川金轉往南韓轄區的「自由之家」進行約50分鐘的雙邊會談；川普會後表示，兩人同意重啟雙方核子談判，他並邀請金正恩到白宮。

● 近日大陸爆出連番利多，包含「習川會」後重啟協商、暫停封殺華為，公布新版外資負面清單開放等，甚至「川金會」也有助於東亞情勢和緩推進股市看俏。市場人士表示，看好中美貿易戰重回協商會替兩岸股市拉出短線一波利多，尤其涉及華為供應鏈的兩岸企業。

● 上周市場的目光均聚焦在G20峰會上的習川會，結果習、川兩人在會晤之後釋出「休戰」的訊息，中美兩國將重啟貿易協商，法人分析，這個結果對於本周的中美股市，甚至是全球股市都是重大利多，但由於中美貿易爭端是個長期議題，不論結果如何，下半年的全球金融市場都將波動加大，投資人仍應做好風險控管。

● 美中貿易消息面反覆，美國財長努欽重申對達成貿易協議抱有希望，雖然上周六習川會出現好消息，但由於此前市場擔憂川普仍可能對剩餘3000億美元中國輸美商品加徵關稅，上周美元小跌0.13%，分析師指出，在美聯準會降息及貿易戰等因素影響下，新興國家相較挾帶著高息優勢以及改革題材，預期未來將持續受到買盤追捧。

◎工商時報

● 「習川會」傳來佳音，美國總統川普允許美企業續對華為供貨，亦暫緩3,000億美元商品25％關稅，華為及蘋果二大手機供應鏈重啟拉貨潮，第三季業績看俏，不但有利於台股後市，光學龍頭大立光和二哥玉晶光更是受惠於智慧型新機三鏡頭訂單加持，7月份營收將爆發。

●中美元首「習川會」後隔日，大陸官方公佈最新的擴大外資准入新政，除了在服務業、製造業、採礦及農業等方面都有不同程度的開放，甚至包括5G核心元組件、晶片封裝設備等亦鼓勵外商投資，新規將於7月30日正式上路。市場分析，中國透過擴大市場開放的實際行動，向美方展示經濟改革的誠意。

●在南韓總統文在寅穿針引線下，「川金三會」閃電舉行！美國總統川普趁著訪問南韓之便，於30日下午和北韓領導人金正恩在板門店戲劇性握手，進行超過5分鐘對話。這是韓半島進入停戰狀態66年來朝美領導人第一次在板門店會面。由於川普主動要求，金正恩帶領他一同跨過軍事分界線，川普成為首位踏上北韓土地的美國在位總統。

●立法院臨時會7月5日休會，攸關拚經濟首要的境外資金匯回專法朝野有共識完成三讀，台股將迎來千億資金活水。財長蘇建榮表示，各部會希望按政院版通過，且立院民進黨團上周四（27日）開會決定支持政院版。預估在多數優勢下，優惠稅率4％或5％幾乎篤定過關。

(中時電子報)