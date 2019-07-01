07/01 - 07/07｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

上週四水星已率先進入獅子，演藝圈便投下兩枚「分手震撼彈」，分別由韓國雙宋，與大陸冰晨兩對奪下，由於他們的相愛過程相當夢幻、公開，當初有多閃亮，現在就有多錯愕，此番驟然與落差，令人目瞪口呆。

唐綺陽指出，緊接著火星也將在7/2（下週二）進入獅子，所以演藝圈、藝人、皇室、第二代、獅子座們請準備，火星將點燃你們的動能，令你忙碌、活躍、出彩，亦或是爆紅、爆氣、受傷。

水星會在7/8（下週一）逆行，所以本週都有「停滯效應」，要注意氣候多變、航班延誤，3C產品故障及溝通不良等狀況，資料記得要備份，也會關注親子及感情關係等議題。

火星進入獅子座至8/18，是獅子座們動起來丶迎接事情多多、爆紅、爆忙的時期，且火星畢竟有破壞性，所以要當心刀火燙傷、衝動造成破壞丶爆衝暴走出糗等。

7/4（週四）則金星進入巨蟹，金星的「價值、友善、桃花」嘉惠巨蟹領域，帶來家、國等相關話題的好消息，感受到故鄉或家人的價值。

重要星象：水星停滯中，火星進獅子座，金星進巨蟹。

工作注意↓

雙子：對於擅長的事物，能夠駕輕就熟

巨蟹：領袖魅力突顯，對於機會應當仁不讓

天秤：展現霸氣，有升官躍進的機會

射手：眼光放遠、眺望前景，可發展興趣

桃花注意↓

白羊：增添自信、釋放魅力，有機會桃花開

處女：請克制情緒障礙，以免掃興

水瓶：長輩表達意見，紛紛來關心、牽線

雙魚：進退失據，先靜觀其變

財運注意↓

金牛：多參考專業人士的意見

魔羯：有意外之財，可試試手氣

健康注意↓

獅子：別輕忽健康方面的隱憂

天蠍：當心老毛病復發，要好好就醫

(中時電子報)