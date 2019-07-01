在 Instagram 查看這則貼文 The Boardroom（@theboardroom）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 30 日 下午 3:02 張貼

沒想到今年自由市場還沒正式開放，就先傳出震撼消息！《ESPN》權威記者沃納洛斯基1日爆料，杜蘭特與他的經紀人克雷曼已經通知勇士，他將跟籃網達成4年1.64億美元合約，厄文、狄安卓喬丹也都投奔籃網，全新三巨頭成形！

厄文將跟籃網達成4年1.41億美元的加盟協議，順利重返家鄉紐約打球，儘管這是先前早已謠傳的結局，卻沒想到籃網不僅同時招募到杜蘭特、厄文兩大頂級球星，更把狄安卓喬丹從同城的尼克挖來，也讓籃網頓時變成爭冠熱門。

不過時間並非是下季，因為杜蘭特阿基里斯腱撕裂，下個球季都告缺席，所以籃網全新三巨頭正式到齊，最快要到2020-21年球季才行，起碼籃網下個球季仍有厄文、狄安卓喬丹助陣，闖進季後賽應該難度不大，且可靜待杜蘭特回歸。

杜蘭特隨後也在自己的官方媒體「The Boardroom」上面發布跳槽籃網消息，「杜蘭特已經證實他將跟布魯克林籃網簽下頂薪合約，正式確定將於美國時間7月6日。」也讓他效力勇士時間宣告終結，起碼他在3年內摘下2次總冠軍了。

(中時電子報)