火箭想要重新找回阿里查的美夢宣告破滅！根據《The Athletic》資深記者查拉尼亞1日爆料，阿里查將以自由球員身分跟國王簽下兩年2500萬美元合約，直接無視火箭希望他以低薪合約回歸的可能性，畢竟34歲的他，賺錢才是重點。

阿里查去年夏天看在太陽開出1500萬美元高薪，毅然選擇離開火箭，沒想到太陽上季開打沒多久，就開始清理老將，直接把他交易到巫師，他在巫師仍然交出平均每場14.1分、5.3籃板及3.8助攻，如今換來國王高薪搶他並不意外。

其實國王在今年自由市場算是相當活躍，除了簽下阿里查，也跟主力前鋒哈里生巴恩斯完成4年8500萬美元續約，接著從老鷹挖來能投三分外線的中鋒戴特曼，合約內容是3年4100萬美元，無非就是希望下季可以如願重返季後賽行列。

國王上季拿下39勝43敗，排在西區第9，無奈跟季後賽擦肩而過，如今隨著湖人(37勝45敗)、鵜鶘(33勝49敗)兩支上季排在他們後面的球隊積極補強，國王當然不願落於人後，就看下個球季能否藉由自由市場補強提升戰績了。

目前火箭在今年自由市場上面，只跟吉拉德格林、豪斯兩名替補前鋒完成續約，格林簽下1年底薪合約，豪斯則是3年1110萬美元合約，可說毫無所獲，畢竟他們薪資空間所剩無幾，只能藉由先簽後換搶人，簡直陷入完全被動。

(中時電子報)