〈Buttermilk〉新主廚Jason周建宏演繹的〈鮪魚甘藍沙拉〉，羽衣甘藍葉的口感帶有一股特殊的「彈性」，與醬汁拌勻後可使之「柔化」。（圖／姚舜）

〈Buttermilk〉新主廚Jason周建宏設計的夏季新菜〈鱒鮭魚酪梨芒果塔塔〉，用了芒果丁、酪梨丁與挪威鱒鮭魚丁堆疊共構，並用萊姆酸奶醬和酪梨醬穿針引線，形色味皆很誘人。（圖／姚舜）

〈BUTTERMILK〉夏季新菜〈黃金蟹肉餅〉，餅內滿滿都是藍鑽蟹肉，吃來很過癮。（圖／姚舜）

〈Buttermilk〉摩登美式餐廳夏季新菜〈阿嬤炸雞比司吉超級堡〉，個頭壯碩、 用料澎湃，為一巨無霸級漢堡。（圖／姚舜）

〈Buttermilk〉摩登美式餐廳夏季新菜〈阿嬤炸雞比司吉超級堡〉很大，女生不易Hold得住。（圖／姚舜）

〈吮指秘製西瓜燒烤醬豬肋排〉是用上好豬肋排先Sous-vide12小時後再燒烤，並刷上摻了西瓜汁調味的燒烤醬汁提味，重量超過1公斤，上桌時展現澎湃氣勢。（圖／姚舜）

帶骨上桌的〈吮指秘製西瓜燒烤醬豬肋排〉，先經低溫舒肥12小時後再燒烤，肉質非常柔嫩且醬汁入味。（圖／姚舜）

誰說美式食物不好「拍」，〈Buttermilk〉不少澎湃新菜適合「餵相機」。（圖／姚舜）

〈美國南方黃金炸魚排〉是將鯛魚肉先浸泡在牛奶中去腥並嫩化後，再沾附玉米粉和麵粉再Buttermilk油炸，成菜後的味道與口感較傳統炸魚雅緻。（圖／姚舜）

甜點〈密西西比花農泥巴派〉是巧克力控最愛，外層為自製巧克力酥餅，包裹住巧克力慕斯，上面灑上Oreo餅乾脆片再裝飾巧克力做成的瓢蟲、蘑菇、食用花與薄荷葉。（圖／姚舜）

〈胡蘿蔔蛋糕〉將傳統美式糕點優化升級，蛋糕體內混入了很多胡蘿蔔，上層用了柑橘奶油芝起司糖霜與核桃綴飾，吃食時可淋上威士忌焦糖醬，甜點控不能錯過。（圖／姚舜）

慶祝羹國國慶，7／1日至7／7日到〈BUTTERMILK〉用餐單桌消費滿1776元就送一杯「啤酒奶昔」。（圖／姚舜）

台北中山意舍酒店〈Buttermilk〉摩登美式餐廳新任主廚Jason周建宏，曾先後擔任新加坡君悅酒店〈Mezza 9〉餐廳與新加坡南岸JW萬豪酒店的 廚師長。（圖／姚舜）

用台灣西瓜汁也能入醬為美式燒烤豬肋排提味！這是全台唯一飯店附時尚美式餐廳、台北中山意舍酒店〈Buttermilk〉推出的新菜。為慶祝美國國慶，〈Buttermilk〉新任主廚Jason周建宏設計了全新菜單以饗食客，其中〈吮指秘製西瓜燒烤醬豬肋排〉是將精選的豬肋排以低溫sous-vide舒肥12小時後，再刷上用西瓜汁與洋蔥、蒜片、雞高湯、蕃茄、紅糖與balsamic醋調製的燒烤醬汁爐烤， 成菜後豬肋排口感柔嫩，濃稠醬汁帶著西瓜的清甜香，是一道「接地氣」的創意菜式，並以創意成功詮釋「時尚美食」的餐廳定位。

馬來西亞籍的Jason周建宏在新加坡君悅酒店歷練15年，從廚房基層至餐廳主廚，資歷完整，於酒店服務時曾輪調酒店內各型態的廚房並參與營運及管理，並曾任知名的〈Mezza9〉餐廳廚師長，2017年起他換跑道擔任JW Marriott Singapore South Beach酒店〈Beach Road Kitchen〉主廚，今年6月來到台北接掌〈Buttermilk〉主廚，由新加坡與美國一樣同樣都是「民族熔爐」，所以〈Buttermilk〉的新菜，從此就讓「美食」有了更豐富多元的姿采。

漢堡、炸雞、三明治，熱狗、牛排、豬肋排…，過去，說到美式食物，多數人的印象都脫離不了用料直接、工序簡單，以及呈盤粗獷豪邁，少有人將美國食物與「精緻」畫上等號。其實，近20年美國新生代廚師人才輩出，在他們銳意革新下，美式食物、更正確的說法是「美式料理」，也有了新的氣象。紐約、舊金山與洛杉磯的許多創新美式料理餐廳，更躍上國際舞台與國際米其林餐廳爭千秋、搶鋒頭。

就像「北歐食物」不等同「北歐風料理」，「美國傳統吃食」也和「當代美式料理」不一樣。近兩年，一些海歸派新銳廚師返台創業，台北都會以「創新風格」、「時尚當代」為訴求的美式餐廳大幅增加，這些新餐廳，有些也走上精緻法菜廚，菜色作工細膩繁複、呈盤搶眼吸睛，洗刷了「美國菜不怎麼樣」的罪名，有一些則走「民族熔爐風」，將世界各地的味道「置入」在菜餚中，為食家饕客與吃貨帶來全新的「美食」味覺新體驗。

台北中山意舍酒店〈Buttermilk〉雖以「摩登美式餐廳」為定位，但卻也不走Fine Dining路線，菜單上的菜式仍保留了「美食」的傳統，Jason周建宏到任後繼續走此路線設計菜單，其特徵包括：

1.份量大。因為大， 所以感覺澎湃，也因為大，所以適合分享。

2.2.菜餚多數仍保留了食材的「原型」，沒被過度廚功而「毀容」。

3.廚功廚藝不會太複雜，但食材用料不含糊隨便。

大，讓食客吃得過癮，而保持食材原型與沒有過度烹調，符合健康飲食主義者近年疾呼的「完全食物」主張。〈Buttermilk〉為慶祝美國國慶而推出的新菜單，也傳達了如是的「美食」風範。與時下在Bistronomy中流行的矯柔 菜色相比，Jason周建宏為〈Buttermilk〉設計的菜，沒有太多的拐彎抺角，也沒有過度的虛以委蛇，繼續以美國精神展現直球對決的氣勢。

〈鱒鮭魚酪梨芒果塔塔〉是一道 加州風味色彩繽紛的塔塔，滋味濃郁的挪威鱒鮭搭配香甜芒果、健康酪梨，配上鮭魚子，佐烤麵包片，三層不同的食材堆疊，由上至下依序為：鮭魚切丁拌萊姆酸奶醬、愛文芒果切丁拌橄欖油與猶太鹽、酪梨切丁拌酪梨醬(有檸檬汁／微酸)，頂層撒蝦夷蔥和山蘿蔔葉裝飾，搭配烤過的切邊白吐司，形色味皆很誘人。

〈黃金蟹肉餅〉也是標準的「美食，炸至金黃色的蟹餅內滿滿的都是藍鑽蟹肉，沾著用塔塔醬、酸豆、醃漬小黃瓜、蝦夷蔥、巴西里與時蘿調製的蛋黃醬，吃來過癮。

〈阿嬤炸雞比司吉超級堡〉和〈美國南方黃金炸魚排〉的雞與魚，都是用近年頗受米其林星廚青睞的Buttermilk取代傳統炸油炸製，形色澎湃、吃的是食材原味。甜點〈胡蘿蔔蛋糕〉和〈密西西比花農泥巴派〉更完全一派美式經典作風，滿滿的胡蘿蔔絲在蛋糕體內，

Oreo餅乾的香濃巧克力，好久不見這種「美味」了。

為慶祝美國獨立紀念日，〈Buttermilk〉餐廳即是起推出促銷活動，今（7／1)日起至7月7日期間，到來店消費單桌滿1776元就贈送一杯〈啤酒奶昔〉，同時，7月的每周一至周四也推出啤酒慶典，全時段啤酒買一送一。

(工商 )