高雄市長韓國瑜「決戰2020．贏回台灣」壓軸場，昨在新竹縣吸引逾30萬人爆棚登場，創下桃竹竹苗空前紀錄。有評論指出，韓國瑜成功守住氣勢，除了個人魅力，還有綠營鎖定打擊失效、郭台銘動作太大，引起的反效果。

韓國瑜表態參加2020總統大選後，陸續參加多場造勢，首場6月1日台北凱道的40萬人，第二場6月8日花蓮造勢是10萬人，第三場6月15日到韓妻李佳芬的娘家雲林也有12萬人，第四場到6月22日台中則是20萬人。外界雖質疑數字灌水，但這幾場的規模都在該縣市創下空前的造勢門檻。

據中評社報導，這次新竹造勢，韓國瑜成功號召韓粉齊聚在最終場，以30萬人力挺劃下完美句點，成功創下驚天動地的韓流氣勢，其原因有三。首先是韓國瑜個人魅力；其次是綠營鎖定打擊的策略沒有奏效，包括蘇貞昌在行政院中對韓的批評及會後剪輯的影片，都因手段太粗糙引發批評，間接減輕韓國瑜在高雄登革熱蔓延中，可能造成的負面影響。

此外，第三則是黨內的競爭對手動作太大，特別是郭台銘連續針對性對韓出手，無論是高雄市副議長陸淑美表態挺郭留韓，還是韓新竹造勢會場後方掛起郭台銘大海報，都激起韓粉憤慨的負面效果，讓韓粉從四面八方湧現。

(中時電子報)