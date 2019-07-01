基襪大戰24小時內在倫敦連賽兩場，雙方再度打得驚天動地。紅襪首局3轟是隊伍40年來首見，洋基則是單局灌進9分威震倫敦，兩隊合計出動14名投手，最後洋基12-8逆轉勝。紅襪經此一跌，在美東落後洋基多達11場勝差。雄踞美東龍頭的洋基寫下5連勝，近來10戰9勝銳不可當。

洋基派3A左投塔普利(Stephen Tarpley)開場，他的工作就是投完第一局，但是連這個他也搞砸了。紅襪第三棒波格茲(Xander Bogaerts)率先敲出兩分彈，馬丁尼茲(J.D. Martinez)接著補上「背靠背」陽春炮，第六棒瓦茲奎(Christian Vazquez)稍後也呼應了一發陽春炮！紅襪首局就出現3轟打下4分。

第2局洋基立即攻佔無人出局滿壘，但苦於沒有長打，最終只跑回兩分。此後雙方以4比2相持到第7局，也就是紅襪最慘烈的一局，因為他們換上了3A投手瓦登(Marcus Walden)。

7局上，洋基開啟暴力模式，先鋒拉瑪修(DJ LeMahieu)長打上二壘，「法官」賈吉(Aaron Judge)四壞保送，接著洋基連兩安敲回3分。瓦登一個人都沒解決就退場，由經驗豐富的巴恩斯(Matt Barnes)接替。但是巴恩斯的遭遇幾乎相同，先保送了英卡納西昂(Edwin Encarnacion)，然後被連敲兩安再失2分，期間只趁亂三振了1人。

紅襪趕緊再換泰勒(Josh Taylor)，不料愈換愈差，泰勒一上來就弄成滿壘，拉瑪修(已經輪回到第一棒)長打敲回2分。泰勒不敢對付賈吉(敬遠四壞)，結果轉眼又滿壘了。希克斯(Aaron Hicks)很仁慈只敲了高飛犧牲打，加上紅襪守備失誤又多丟1分。在這惡夢般的半局，紅襪一共被打了9分，比數大逆轉成為11比4。

比賽末段紅襪奮力打回4分，但是洋基派出布瑞騰(Zack Britton)、查普曼(Aroldis Chapman)守住了勝利。總計基襪兩戰合計敲了50分、65支安打，讓5萬多倫敦觀眾領略了美式棒球的豪打，明年大聯盟還要派出紅雀與小熊造訪倫敦。

(中時電子報)