太陽夢寐以求的純控衛終於到手了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日報導，始終找不到合適先發控衛人選的太陽，確定將跟前爵士後衛「西班牙金童」盧比歐簽下3年5100萬美元合約，將跟戴文布克組成實力堅強的後場。

其實太陽自從納許離開之後，始終沒法闖進季後賽的主因，就是他們找不到真正合適的先發控衛，先後試用過卓拉吉奇、布雷索、艾塞亞湯瑪斯、奈特、培頓等人都告失敗，上季更是只能派出菜鳥後衛暫代，如今總算找到合理解答。

由於早在自由市場開放之前，爵士就跟灰熊交易換來明星後衛康利，直接通知盧比歐不會續約，不過盧比歐仍在自由市場行情不差，原本他也考慮跳槽溜馬，卻因溜馬從公鹿挖來布羅格登，盧比歐只好趕緊乖乖跟太陽簽下3年合約。

有了盧比歐擔任後場組織調度與球隊領袖角色，太陽在新球季可讓布克專心打得分後衛，搭配去年狀元進攻型中鋒艾頓，以及年輕鋒線，太陽或許可以擺脫近年戰績低迷的負面形象，接下來就看盧比歐能否成功整合這支年輕球隊了。

(中時電子報)