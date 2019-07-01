美中同意繼續就貿易問題進行磋商，美國總統川普更在G20峰會期間表明將部分解除華為禁令，引發國內兩黨議員反對，不過白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）澄清，此舉並非「大赦」華為，透露商務部的因應做法將是額外發布一些許可證給美企，讓他們銷售不涉及國安威脅的產品給華為。

白宮經濟顧問柯德洛接受「福斯週日新聞」訪問時強調，川普針對華為的發言並非「大赦」華為，國家安全仍是政府首要關注問題。

綜合美國財經媒體CNBC、路透社報導，川普29日在G20峰會會晤大陸國家主席習近平後，宣布部分解除華為禁令，同意在不危害國家安全的情況下允許美國企業繼續供貨華為，此宣言引發美國國會議員大表不滿，認為川普是在談判中對大陸讓步、對華為示弱，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）更在推文中痛批這是「災難性錯誤」，將讓川普政府過去對華為提出的種種警告大打折扣。

不過白宮經濟顧問柯德洛30日親上火線澄清，他在接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時強調，「這不是大赦（general amnesty）」，華為仍在「實體清單」（Entity List）之列，該清單嚴格限制涉及國家安全的出口許可。

另外，針對外界好奇美國將如何部分解除對華為禁令，柯德洛說明商務部將額外發布許可證給企業，讓他們銷售不涉及國安威脅的產品給華為，他補充這些產品都是一些「普遍可得」的產品，特別是美國的微晶片公司，他強調國家安全仍是首要關注的問題。

儘管川普對北京態度放軟受到國內議員批評，不過企業界倒是對於中美暫時休兵給予肯定，代表全美95%半導體企業的美國半導體產業協會（The Semiconductor Industry Association）表示，「我們鼓勵雙方重啟協商、暫停額外互徵關稅」，但他們同時也表示希望針對華為部分解禁的施行細節有更多了解。

(中時電子報)