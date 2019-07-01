就在今年自由市場一開放的同時，杜蘭特就宣告跟厄文、狄安卓喬丹攜手跳槽籃網，問題是先前傳出早跟杜蘭特相互有意的尼克怎麼不見了，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，原因竟是尼克老闆多蘭不願開給杜蘭特頂薪合約。

因為向來被公認相當小氣的多蘭，擔心杜蘭特在今年總冠軍賽G5的阿基里斯腱撕裂重傷，所以才不願提供頂薪合約給杜蘭特，畢竟杜蘭特早已提前宣告下季報銷了，所以多蘭單純只是想要省錢，沒從長遠角度去看待杜蘭特的加盟。

只是尼克這次恐怕錯失重振東區傳統強豪的最佳機會，畢竟從上季開打沒多久，美媒就已瘋狂謠傳杜蘭特跟尼克私下達成協議，甚至放話杜蘭特去定尼克了，也讓勇士內部氛圍相當詭譎，沒想到如今卻因多蘭攪局，讓杜蘭特去了籃網。

幸好尼克在今年自由市場並非一無所獲，因為根據沃神爆料，尼克已跟上季效力鵜鶘場均21.4分、8.7籃板的蘭道爾，達成3年6300萬美元合約協議，只是拿蘭道爾跟杜蘭特相比，恐怕多蘭到現在還不知道自己犯下多大的錯誤。

尼克也在1日發布官方新聞稿，繼續發表白日夢宣言，「儘管我們理解一些尼克球迷對於今晚新聞很失望，但我們未來仍會利用選秀與簽下自由球員完成重建，且對衝擊冠軍深具信心。」想必尼克球迷看完這些話勢必更加火大。

(中時電子報)