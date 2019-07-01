2條以被國際列為瀕危動物的偽虎鯨，昨天傍晚突然隨著海浪游向澎湖內垵沙灘擱淺，在浪淘間不斷扭動拍打，引起民眾圍觀驚呼，海巡官兵與民眾合力花了3個多小時，終於順利將偽虎鯨推回大海，但仍有一條不幸死亡。

2條偽虎鯨擱淺澎湖沙灘，軍民合力將其推回大海。〈戴志揚翻攝〉

海巡署第13巡防區指揮部昨天傍晚5點57分接獲民眾通報，內垵北邊沙灘際疑似2尾鯨豚擱淺，內按南安檢所人員立刻先行前往通報地點搜索，發現僅距岸際約100公尺處徘徊，隨後該鯨豚被浪拍打至岸際，立即由海巡同仁及民眾合力將鯨豚扶正，費盡九牛二虎之力終於將兩尾鯨豚送回徜徉大海，現場協助的民眾也高興的歡呼。

澎湖農漁局生態保育科科長陳金龍抵達現場初步觀察，判定該鯨豚為偽虎鯨，偽虎鯨是為國際自然保護聯盟列為瀕危的物種，也是珍貴稀有的台灣保育野生動物，目視判定長 為170公分及140公分。

但在晚間10點多，現場巡邏的海巡人員傳來不幸的消息，體形較小的偽虎鯨已擱淺在附近岸際，失去了寶貴的生命，現在由海巡人員以冰桶冰存， 將由中華鯨豚協會帶回研究。

(中時電子報)