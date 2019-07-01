網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

高雄市長韓國瑜和鴻海前董事長郭台銘都不約而同選在6月30日舉辦造勢，但外界關注焦點，依舊是韓國瑜的新竹大造勢，對郭台銘的造勢似乎就較少關注。有網友就詢問，為何郭董表態參選後，至今聲勢仍造不起來？就有網友回應，是因為打韓。如果郭願意幫韓說話，或許就不會是這樣局面。

有網友在批踢踢發文詢問，郭台銘平民出身，努力向上，打造出鴻海帝國。除了幕僚出的主意都怪怪的以外，理應是個台灣版的川普，怎麼造勢造不起來，找一堆youtuber來合作，年輕人支持度還是被蔡柯屌虐，郭董到底哪裡做錯了？

對此，網友Carmelo3於批踢踢認真回應。他表示，錯在台東大嘴巴酸韓，人設崩毀之始。還有放側翼打韓，郭要是一路幫韓講話，還有韓被執政黨搞仗義直言等，現在應該會是不一樣局面。不過最重要的是，郭有辦法用資源無限戰法搞死韓就算了，現在郭董連沒執政優勢的韓都搞不死，初選給郭過了，以這政治雷龍的作戰能力有辦法幹掉大權在握的蔡？說個笑話，韓比較好打！

(中時電子報)