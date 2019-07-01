《無色覺醒》 馬凱 ｜韓國瑜拚經濟 看見台灣新希望｜20181129

昨日（30）新竹挺韓造勢大會，吸引30萬人到場支持，高雄市長韓國瑜最後更在《快樂的出航》樂聲伴隨中，聲嘶力竭高喊「中華民國萬歲！」讓現場韓家軍感動不已。知名經濟學家馬凱教授的出席，更為各界注入強心針，也讓各界支持者信心大增；前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，這暗示韓背後已有重量級學界人士在出謀獻策，讓知識界為之一亮。

馬凱早在去年底，就對韓國瑜期望有加，尤其韓一番「台灣沉睡說」，不僅與馬主張不謀而合，馬更大讚：「韓國瑜隨時聽到任何人，要去高雄要投資，立刻就提著皮箱，就去拜訪、就去跟他接洽。這件事情，讓我看到台灣的希望。」

胡幼偉在臉書寫道：「就算是老韓的個人場，不算國民黨的造勢活動。今天能讓這麼多人願意揮舞國旗，支持一位國民黨從政黨員，你不能不承認，老韓確實有他的政治魅力！」也指出：「這樣的人，你可以從很多角度批評他，但他確實是政治枱面上，大家最敢接近的一個人。」

話鋒一轉，胡幼偉表示：「亮出蔡政府幫助印尼和越南防治登革熱的照片，痛打蔡政府修理他為高雄登革熱進京催款，是一狠招。可以預見，從現在開始，不管是黨內初選或藍綠對決，招式勢必愈來愈狠。」胡亦直言：「馬凱老師願意上台，是一亮點。這是在暗示，他已有重量級學界人士在出謀獻策。知識界會比較注意這個訊號。」

(中時電子報)