黑韓社團「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」，日前發布「高雄81氣爆自救會」會長陳冠榮支持的影片，陳冠榮在影片中指出，身為高雄人不能原諒「打混的市長」。對此，前國民黨立委孫大千直言，擺明就是「輸了不甘願」，少鬼扯什麼大道理！

「Wecare高雄」去年市長選舉前發起氣球大遊行，最近在網路號召30萬市民發動罷免韓國瑜。「Wecare高雄」臉書日前分享一段高雄81氣爆自救會長、醫師陳冠榮支持罷韓的影片。陳冠榮在影片中表示，城市充滿謊言與令人沮喪的氛圍，當說出是高雄人時，往往帶來的是一頓嘲笑。他說身為高雄人，不能原諒這樣打混的市長，他聲明支持罷韓30行動，也呼籲民眾參與連署。

對此，孫大千在臉書直言，擺明就是「輸了不甘願」，少在這裡鬼扯什麼大道理！他也請這些過去「挺菊」的人士，先回答幾個問題，再來講罷免韓國瑜的正當性。首先，孫問及，陳菊執政時代，登革熱疫情的高峰期是多少例？韓國瑜現在是多少例？二、陳菊執政時代，高雄市的馬路上有多少個天坑？現在又剩多少個呢？三、陳菊執政時期的防洪治水的預算究竟用到哪裡去了？為什麼高雄市的排水箱涵裡可以塞滿了千奇百怪的東西呢？

第四點，民進黨過去難道沒有民意代表帶職參選其他職位嗎？要不要先叫這些政治人物站出來，向全國人民道歉，再來討論韓國瑜應不應該被罷免呢？五、韓國瑜就職不過六個月，就收拾了一大堆陳菊留下來的爛攤子，到底誰才是「打混的市長」呢？

(中時電子報)