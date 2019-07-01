就在1日NBA自由市場開放就拋出一堆震撼彈的同時，根據《AmicoHoops》記者史提納報導，剛結束與暴龍合約成為自由球員的華裔後衛林書豪，到現在都還沒有跟任何球隊確定會面談判，只能說NBA這個舞台相當現實且殘酷！

史提納發推強調，林書豪加入暴龍之前，在老鷹仍有場均10.7分、3.5助攻與2.3籃板表現，更成功扮演球隊心靈導師的角色，沒想到如今卻淪落到乏人問津地步，或許真的要等到大牌球星都告塵埃落定，豪哥才有辦法找到新東家。

林書豪生涯待過勇士、尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹及暴龍等隊，9年職業生涯就待了8隊，儘管他跟暴龍拿下今年總冠軍，也成史上首位華裔美籍摘冠球員，卻因暴龍總教練納斯始終不肯給他機會，讓他變成板凳中的板凳。

只是林書豪並非從此全無機會，雖然當前找尋成為球隊先發控衛的機會已經相當渺茫，但以他的身手與領袖氣質，應該仍然可以找到扮演球隊第一替補控衛的角色(像是巫師？)，所以接下來就看哪支球隊可以發現豪哥的真正價值了。

(中時電子報)