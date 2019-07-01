港府修訂《逃犯條例》風波未平息，有香港網民號召市民於今天上6時半到灣仔金紫荊「用多國語言與國歌和音，萬人合唱」。截至上午6時許，忽然多名市民衝出夏慤道，並設路障封閉道路，現時來回行車線已封閉。最新消息是，目前香港警方已經開始在驅散龍和道夏愨道一帶的集會民眾。

今早7點半左右，香港防暴警員持長盾牌於龍和道向前推進，又施胡椒噴霧，不少市民只好向後退守。另外，警方於夏愨道舉紅旗，準備驅趕留守的示威者。

警察公共關係科表示，大批示威者衝出龍和道、添美道和夏愨道，以鐵馬和雜物霸佔及堵塞道路，阻塞交通。同時，部分示威者更在附近地盤偷取鐵枝、磚塊和附近街道的鐵欄。

另外，警方亦發現示威者在龍和道一帶掘出地面的磚塊，並將磚塊運向灣仔會議展覽中心。警方強烈譴責這些違法行為，並警告示威者不要投擲磚塊或衝擊警方防線。警方呼籲示威切勿使用暴力，停止堵塞道路及盡快離開。

此外，因為下雨緣故，政府宣布今早金紫荊廣場舉行的升旗儀式改以雨天方案進行，嘉賓會在會展三樓大會堂通過電視屏幕觀看升旗儀式，慶祝酒會則如期舉行。

(中時 )