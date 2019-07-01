父親總是對女兒的穿著特別在意，尤其是不能穿太露。美國佛羅里達州一名父親，為了阻止未成年的女兒穿超短褲上學，於是想出一個絕招，想勸女兒換掉短褲，過程全部拍下PO上網，並引發網友熱烈分享，有網友看到這名父親使出的方法直呼：「太高招！我不敢」。
綜合外媒報導，這名老爸傑森（Jason Hilley），阻止女兒穿超短褲上學的方式，就是把自己一條牛仔褲，剪成比女兒還短的短褲。
影片中可見，傑森穿上極短的短褲走入女兒肯德(Kendall）房間說：「把你的短褲扔了吧！不然我就穿這樣接送妳上下學。」，讓肯德當下笑翻，甚至穿上老爸要求丟掉的短褲說：「它沒有那麼短！」，傑森聽後拍著屁股表示：「我也這麼覺得！」，試圖讓女兒知道他的決心。
影片PO出沒幾天引發網友熱烈分享，許多網友看到影片後表示「史上最強霸爸爸」、「太高招！不敢嘗試」、「最棒愛的教育」。
(中時電子報)
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