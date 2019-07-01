逃避酒測，怪招百百種，新聞上卻常看見酒駕者遭覽撿時，要求警方讓他們可以先喝個水、做個運動、或是嘴巴含硬幣…，這樣真的有用嗎？檢驗科醫檢師揭曉答案，只要喝了酒，還是檢驗得到。

七月一日酒駕新法上路，酒駕拒測者更是加重至18萬元罰鍰、甚至連同車乘客也一起懲罰，就是要施行零酒駕政策。

豐原醫院檢驗科主任陳嘉文表示：人一旦喝了酒，酒精很快會藉由血液傳達到身體各處，醫院的血液採檢法，就能檢驗到酒精的濃度，或是警方的吹氣檢測法也會偵測得到。

主要是酒精很容易透過血管到達肺部，酒精的氣體再從肺部吹出來，就可以偵測的酒精的濃度，要用喝水改變酒精濃度，或是企圖向警方要求要在嘴巴裡含硬幣進行吹氣，想藉由銅來干擾酒測儀器的檢測值，還是無效的，反而含硬幣吹氣，如果一不小心誤吞還更加危險。

豐原醫院檢驗科主任陳嘉文表示：要避免喝了酒，別被警方攬檢的不二法門可找代駕或叫計程車，一旦喝了酒又開車上路，還是會被酒測檢測出來。

(中時 )