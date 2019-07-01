李姓男子前年2月在北市聯合醫院松德院區治療時突然抓狂，脫光衣褲，對女護理師說「要強暴妳！」、「要摸妳的胸！」，並強抱她後襲胸，被依強制猥褻罪嫌起訴，護理師日前向台北地檢署申請犯罪被害補償金40萬450元，北檢審議後認為，李犯行不構成強制猥褻罪，李只是一時情緒不穩，出手攻擊，並非性侵害，因此駁回申請。

檢方調查，李男為思覺失調症患者，2016年12月間住進松德院區治療，2017年2月1日晚間，女護理師在護理站治療室準備對李抽針時，李被控脫光衣物，強行以左手環抱住女護理師，右手抓她右胸部，並稱「我就是要強暴妳」、「我就是要摸妳的胸」、「我要殺死你們」，經醫院防護人員到場，將李拉開，仍造成護理師胸部瘀傷。

事後檢方依強制猥褻罪嫌起訴李男，被害護理師則向北檢申請犯罪被害補償，請求補償精神撫慰金40萬元及醫療費450元。

不過，台北地院審理後，認為李男在當時病房熄燈後，因擅自使用公共電話，遭醫護人員切斷電話後，情緒不穩，推動病房大廳內椅子。值班醫師評估施打鎮定劑，李不願注射鎮定劑而情緒激動，引發後續行為，不構成強制猥褻罪，改依強制罪判刑3月，緩刑2年，要求他在緩刑期間按月前往醫療或輔導機構接受精神治療。

北檢依據判決書，認定李男犯行不構成強制猥褻罪，李男只是一時情緒不穩，出手攻擊，之後經過安撫後始鬆手，並非性侵害案件，駁回護理師申請。

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(中時 )