香港回歸慶祝酒會 林鄭月娥：改變施政風格 09:322019/07/01 中時 陳柏廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管場外抗議不斷，不過香港特首林鄭月娥在香港回歸日22周年慶祝酒會上致詞時表示，《逃犯條例》修改引發社會爭議，表明該事讓他明白作為從政者，要時時警醒自己，掌握民情，也要開放包容，他會吸取今次教訓，改變施政風格，讓香港重新出發。 「香港01」報導，林鄭致詞後與台上嘉賓祝酒，包括立法會主席梁君彥在內等人都向他低聲說「加油」。 因為下雨緣故，政府宣布今早金紫荊廣場舉行的升旗儀式改以雨天方案進行，嘉賓會在會展三樓大會堂通過電視屏幕觀看升旗儀式，慶祝酒會則如期舉行。 (中時 ) #香港 #慶祝酒會 #酒會 #嘉賓 #風格 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港影像記錄回歸前後面貌 04:092019/06/29 焦點新聞 草蓆纖維畫 湯富淳風格獨具 04:102019/06/29 藝文副刊 民進黨欲擴大聲援反送中 孫大千：被犧牲的公投呢？ 09:192019/06/30 政治 兩岸熱門新聞 習巧妙出手 掌握半島主控權 - 日報 7女集資蓋養老房 20年後續做閨蜜 - 兩岸 香港回歸慶祝酒會 林鄭月娥：改變施政風格 - 兩岸 - 中時 習川各取所需上演大和解 台灣問題美退縮！川普尊一中 台押寶美陷險境 - 焦點新聞 - 旺報 示威者向警方丟雞蛋 港警：立刻停止衝擊警方防線 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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