儘管場外抗議不斷，不過香港特首林鄭月娥在香港回歸日22周年慶祝酒會上致詞時表示，《逃犯條例》修改引發社會爭議，表明該事讓他明白作為從政者，要時時警醒自己，掌握民情，也要開放包容，他會吸取今次教訓，改變施政風格，讓香港重新出發。

「香港01」報導，林鄭致詞後與台上嘉賓祝酒，包括立法會主席梁君彥在內等人都向他低聲說「加油」。

因為下雨緣故，政府宣布今早金紫荊廣場舉行的升旗儀式改以雨天方案進行，嘉賓會在會展三樓大會堂通過電視屏幕觀看升旗儀式，慶祝酒會則如期舉行。

(中時 )