大聯盟真的沒打算邀請大谷翔平參加全壘打大賽嗎？運動家今日12-3痛宰天使，然而大谷奮力敲出雙響炮，他的本季第11與第12轟出爐，打擊率0.299，攻擊指數0.908，勝過運動家所有打者，火力輸出在天使也僅次於卓奧特(Mike Trout)與拉史泰拉(Tommy La Stella)。

大谷翔平首局第一球就打成內滾，他4局下再次挑戰巴西特(Chris Bassitt)，這回他不胡亂出棒了，還把邊邊角角的球破壞成界外。終於巴西特投了一顆比較中間的曲球，被大谷敲成中間方向全壘打。8局下運動家已大幅領先，大谷趁其不備再追加1轟。當時球數落後的投手布魯克斯(Aaron Brooks)想用二縫線速球對決，大谷仍舊打到中間方向，本季第12轟！

大谷本來就是日職全壘打大賽冠軍。事實上根據大聯盟的官方測速，大谷平均擊球的時速高達94.6英里，高居全聯盟第7，超過哈波(Bryce Harper)、桑契斯(Gary Sanchez)等強打者。大谷今日的第一轟看起來像是只靠右手拉出去的，而且他才動完右手肘的韌帶手術，這不單需要擊球技巧，更是純粹的蠻力。

隊友卓奧特說：「我認為大谷參賽(全壘打大賽)的話可以贏，他擁有全聯盟頂尖的力量。我希望他參賽，他肯定也想去，但是防護員會很不爽。畢竟他剛從韌帶手術復出，而且我們還需要他日後登板的火球。」

卓奧特自己從沒參賽過，大谷或許也不該參賽，至少他的首要目標是重返二刀流狀態。這次的大賽獎金增額到100萬美元(大谷年薪65萬美元)，所以自願參加的選手變多了，大聯盟目前優先考慮邀請這些人。

(中時電子報)