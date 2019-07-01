批韓造勢花錢 韓粉反轟：關柯P屁事！ 09:302019/07/01 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網友留言。（圖片翻拍自臉書李四川後援會） 對於高雄市長韓國瑜近來頻頻造勢，台北市長柯文哲酸很多錢。對此韓粉表示，造勢花錢沒錯，但是都是花韓粉的錢！關柯P屁事！ 柯文哲昨30日到屏東車城福安宮走訪參拜，對韓國瑜近來幾場造勢，他酸說「這種大型造勢活動很花錢」。 對於柯P的批評，網友在臉書《李四川後援會》粉專回擊，「柯文哲酸韓國瑜造勢很花錢！對啊！很花錢！花韓粉的錢！車錢、飯錢、小吃錢、旅館錢，怎樣？我們開心為韓花錢，關柯P屁事」！此言一出，網友大聲叫好！ 文章來源：李四川後援會臉書 (中時電子報) #韓國瑜 #柯文哲 #造勢活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 親子一起來 見證台灣民主 04:102019/06/27 地方新聞 底下人猛出包 戴錫欽給韓真心建議 13:372019/06/28 政治 金門高粱韓國瑜酒上市 6千萬助公益 17:382019/06/30 生活 韓國瑜：大家眼神 期待不一樣的台灣 19:492019/06/30 政治 韓國瑜批：民進黨就在搞一國兩制 21:262019/06/30 政治 台灣政情 民進黨搞一國兩制－韓國瑜勢如破竹 爭取支持 04:102019/07/01 話題觀察 竹政治人物挺韓 呼籲下架民進黨 04:102019/07/01 話題觀察 台灣政情 忠心義民來相見－韓造勢竹夢踏實 搶攻客家票 04:102019/07/01 話題觀察 藍營大團結 30萬人現身挺 韓批小英 一國兩制 04:102019/07/01 政治要聞 再創奇蹟 韓藍營共主最強母雞 04:102019/07/01 政治要聞 政治熱門新聞 韓埋伏筆？學者：知識界眼睛都亮了 - 政治 韓國瑜擺脫亂流！民調領先柯蔡 - 政治 國民黨總統初選誰勝出？PTT政黑板投票結果鄉民驚 - 政治 罷韓？氣爆自救會長遭「怕查帳」3字酸爆 - 政治 新竹大造勢 前官員：韓國瑜對蔡英文回擊一狠招 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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