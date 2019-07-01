網友留言。（圖片翻拍自臉書李四川後援會）

對於高雄市長韓國瑜近來頻頻造勢，台北市長柯文哲酸很多錢。對此韓粉表示，造勢花錢沒錯，但是都是花韓粉的錢！關柯P屁事！

柯文哲昨30日到屏東車城福安宮走訪參拜，對韓國瑜近來幾場造勢，他酸說「這種大型造勢活動很花錢」。

對於柯P的批評，網友在臉書《李四川後援會》粉專回擊，「柯文哲酸韓國瑜造勢很花錢！對啊！很花錢！花韓粉的錢！車錢、飯錢、小吃錢、旅館錢，怎樣？我們開心為韓花錢，關柯P屁事」！此言一出，網友大聲叫好！

(中時電子報)