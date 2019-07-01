Selina露出感謝卻似乎帶點自責眼神。(圖／翻攝自Selina臉書)

女子天團S.H.E離開老東家後，再度於金曲舞台合體，演唱《十七》和《美麗新世界》，展現3人完美合聲，勾起不少回憶，讓粉絲看了超感動，不過Selina一開口卻不慎走音，遭到網友批評，事隔1天，她也在社群首度發聲。

Selina剛開口就微走音，不過Ella和Hebe馬上接著合唱，見她穩定了，才讓她繼續獨唱，最後演唱完畢後，3人更緊握彼此的手，Ella更向Selina點頭，並輕拍對方肩膀，暖心給予鼓勵，讓不少歌迷感動落淚，而Selina下舞台後就爆哭，她透露是因為每次唱《十七》時，都忍不住被感動，而經紀公司也表示Selina的聲音還在恢復中，會繼續上課調整到最好狀態。

時隔1天，Selina在社群發聲，寫下對好姊妹的話：「世界再大，只要牽著妳們，我就擁有了全世界。」並曬出多張現場照，當天她們唱完《十七》後，鏡頭只拍到Ella和Hebe暖心望著Selina的畫面，不過從Selina曝光的照片，發現她眼淚早已在眼眶打轉，眼神中除了感謝卻似乎帶點自責，讓粉絲都留言替她加油打氣，希望她早日恢復到最好狀態。

(中時電子報)