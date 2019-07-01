反《逃犯條例》修訂運動持續。七一回歸慶典前夕，網上有流傳衝擊七一升旗禮的行動，警方亦於灣仔一帶嚴密佈防應對。而民陣亦號召市民下午七一維園集合，上街表達訴求。

據港媒報導，今早大批示威者佔據多條馬路，包括灣仔分域碼頭街、金鍾夏慤道等地，警方兵分多路佈防；期間警方一度使用警棍，將分域碼頭街的示威者驅趕至立法會附近。至早上8時半，示威者主要在立法會對出的分域碼頭街、金鍾夏慤道兩處地點與警方對峙。

早上8時左右，較早前在灣仔軍器廠街警察總部外，有大批速龍小隊隊員及手持防暴盾的軍裝警員在場戒備。而在立法會附近，有示威者向警方擲雞蛋，警員警告示威者切勿擲雜物，否則會拘捕示威者。

警方發出新聞稿，呼籲市民不要前往灣仔金鐘一帶，同時呼籲示威者立刻停止衝擊警方防線，並盡快離開。

出席回歸酒會的前警務處長曾偉雄表示，警方有需要在灣仔一帶佈防，認為示威者不應該妨礙其他市民的權利，又認為無此必要就連串衝突成立獨立調查委員會。

早上9時多，在夏慤道，示威者拆下多個路邊欄杆，然後用索帶將欄杆紮成大型障礙物，連同大型垃圾桶組成路障。

(中時 )