華南銀行新生分行襄理張秀米，涉嫌自2005年起，利用為客戶理財機會，偽填客戶取款條，挪用10多名客戶投資款，匯至丈夫翁明鈞及小叔余明滄合開的「豐茂國際」公司，金額高達1.5億元，張、翁遭北檢聲押獲准，檢方因張、翁犯罪時間長達10多年，作案細節仍待釐清，有繼續羈押必要，向北院聲請延押2個月，北院本周將開庭決定2人是否延押。

張秀米曾任華南銀行萬華分行存放款行員、理財專員，被同事奉為「土地婆」，最近調升新生銀行襄理，她從存放款轉戰理專，自稱靠她10多年來用聊天和雙腳走出的人脈，客戶都是萬華區的一等大戶，且當理專年年績效前3名。

銀行調查發現，客戶大多信任張女，將印章、存摺等都交給她保管，面對部分客戶提出問題，張以提供自己出具的對帳單解釋，加上這些客戶多未檢視總行提供擁有所有往來資料的綜合對帳單，才未發覺異樣，直到今年4月底銀行關心客戶資產適用優惠情形，發覺1名客戶資產減少，客戶回復並無轉移資金，才追出盜領之事。

據指出，張女得知東窗事發後，馬上將挪用的200萬元加上1萬元還給當事人，解釋是私人借貸，並向主管強調只犯下此案，但銀行追出10多人受害，還有人迄今不知遭盜領。

據了解，張女以理專建議投資為由，偽以客戶名義偽填取款條，以「螞蟻搬磚」挪用客戶投資款，投資小叔擔任負責人、丈夫為公司董事的「豐茂國際」，再挖東牆補西牆持續挪用長達10多年。華南銀初查張女涉案時間超過10年，挪用金額逾1.5億元，被害客戶至少10餘人，有1人被挪用上千萬元。

華南銀行5月7日緊急向北檢提告，檢方翌日傳喚張、翁、余3人，據了解，張女到案坦承過去10多年來，因為丈夫與小叔開公司周轉不靈，長期出現資金缺口，才會挪用客戶共約1億5000萬元存款，但她有回補部分資金。另翁、余2人則否認涉案。

檢方訊後，原諭令張女3人交保，但3人籌不出保釋金，檢方改聲押3人，其中張女及丈夫翁男遭法院裁押，余男則獲請回。

檢方因張、翁2人的羈押期限將在本周屆滿，但因仍有事證待查證，2人有繼續羈押必要，因此向北院聲請延押。

(中時 )