民眾自發舉辦的「庶民總統 團結台灣」誓師大會，昨日（30）來到新竹，這也被視為國民黨初選民調前「最終場」，格外重要。高雄市長韓國瑜不僅在最後，帶領現場30萬人高喊「中華民國萬歲！」現場民眾也拍下，下午1點半烈日高溫36度，爸爸舉「國旗傘」摟著女兒，自己只遮不到一半。畫面讓網友大讚「鋼鐵父女」、「爸爸真偉大」。

昨日新竹挺韓大會，距韓國瑜晚間大進場數小時前，早聚集數萬人，現場不僅攤商、捐血車滿載而歸，更被捕捉下感人畫面。網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「鋼鐵父女。注意看：爸爸把遮陽傘給女兒，自己只遮到一半。20190630下午一時半，36度。」

文章附圖中，一對身著國旗裝，手上也拿著國旗傘的父女檔，在下午1點半36度烈日高溫下，父親不忍女兒受熱，舉起傘緊摟女兒，將女兒完全保護在傘蔭之之下，而自己只遮不到一半。

本文一出，獲得破千個讚與數十次分享。這張國旗父女相依偎畫面，讓許多網友為之動容，紛紛表示：「這照片很有愛啊！」「感動為了我們的未來，唯一支持韓國瑜」、「這就是愛」、「最美麗的風景」、「好棒一對父女檔」、「爸爸真偉大」、「爸爸心裡話：孩子，今天我在這裡，爭取你往後的幸福與尊嚴！」

(中時電子報)