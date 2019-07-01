行政院副院長陳其邁日前表示，高雄市長韓國瑜應多花時間在登革熱防疫工作，「不要三天兩頭往外跑」。對此，自由作家洛杉基諷刺表示，希望行政院能把所有精力，聚焦在如何改善台灣經濟環境，不要總是聚焦在高雄市。

高雄市近日出現罷免市長韓國瑜的連署活動，陳其邁日前被問及此事，他說不是很清楚，但韓應該把高雄市民的聲音聽進去，目前高雄市登革熱疫情嚴峻，還沒有辦法獲得控制，韓國瑜應該多花時間在防疫工作，「不要三天兩頭往外跑」。陳其邁建議韓國瑜應該多留在高雄，「把疫情顧好比較重要」。

對此，洛杉基在臉書發文諷刺表示，希望行政院能把所有精力，聚焦在如何改善台灣經濟環境，不要總是聚焦在高雄市，「也不要總是動用所有行政資源，打擊現任高雄市長，扯高雄市發展的後腿！」

網友則認為「他們建議別人的，都是自己做不到的」、「當年有用這句話勸大姐頭嗎？」、「！你身為行政院副院長為啥老是只提高雄市韓國瑜，桃園市為何不去關心一下」、「我倒覺得人民應該聚焦在銷毀民進黨」。

(中時電子報)