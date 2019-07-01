天使隊內野手拉史泰拉。（路透）

運動家本月1日痛打天使，左投王維中也獲得登板機會，而且是戰況比較吃緊的時候。7局下運動家還只領先2分，輪到強棒拉史泰拉(Tommy La Stella)，運動家換上王維中對付他。王維中第一顆就是直球對決，被打成右外野的一壘打，結果只投了1球就退場。

王維中對決大谷翔平3次，被敲1安，但有兩次三振。事實上運動家每個投手都被大谷打得很慘，大谷本季12轟有6轟來自運動家，繳出打擊率0.381、長打率0.833之譜。王維中已經是牛棚裡對大谷表現最佳的左投，至少他還有能力把大谷釘在本壘。

天王巨星卓奧特(Mike Trout)是右打者，所以剩下一個麻煩人物就是左打的拉史泰拉，他對運動家的打擊率也高達0.365，王維中恰好也是牛棚裡最能對付他的左投。運動家的用兵哲學就是看數據，所以王維中就算只擔任「一人左投」也是靠自己的表現贏來的，他前年在釀酒人也擔任過相同角色。明年引入新規定之後，一人左投就不能再出現，王維中每次登板至少需要面對3位打者，這是挑戰但也獲得更多表現機會。

這次拉史泰拉雖然上壘，運動家並沒有掉分，而且今天的情況本來就無法讓他多投(下一棒是卓奧特)。後來運動家8局上半狂打7分，終場12-3打爆天使。王維中目前自責分率1.80。

(中時電子報)